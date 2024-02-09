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Samsun'da sokak ortasında bıçaklı saldırı: 2 şüpheli yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun'da sokak ortasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(56) sokakta yürürken aralarında husumet bulunan Y.Ş.(28) ve C.E.'nin (37) bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan S.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Y.Ş. ve C.E. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Polisin takibi sonucu yakalanan Y.Ş. ve C.E., Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı Samsun Olay Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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