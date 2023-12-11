Samsun'da sokak ortasında arkadaşını bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir kavga sonucunda arkadaşını 4 yerinden bıçaklayan ve bıçağı sırtına saplayarak kaçan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da sokak ortasında arkadaşını 4 yerinden bıçaklayıp bıçağı sırtına saplayarak kaçtıktan sonra polisin takibi sonucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'ta dün sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S., H.Ç.'yi (37) telefonla arayıp konuşmak için sokakta buluştu. İkili arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından iki noktadan olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. En sonunda bıçağı H.Ç.'nin sırtına saplayan E.S., olay yerinden kaçtı. Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Elinde bıçakla bir iş yerine sığınan yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri E.S.'yi yaptıkları takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kavgada omzunun kırıldığı öğrenilen E.S. ile H.Ç.'nin arkadaş olup ailece görüştükleri ve aralarında son zamanlarda sorunlar yaşandığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.S., Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN