Samsun'da Sokak Kedisi İki Araç Tarafından Ezildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir esnaf, iki aracın ezdiği kedinin imdadına koştu. Sokak kedisi için seferber olan esnaf, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Olay, Atatürk Bulvarı Hacıkabaş Kavşağı'nda meydana geldi. Sokak kedisi yoldan geçen bir dolmuşun altında kaldı. Dolmuş yoluna devam ederken, arkadan gelen bir pikap da bir süre bekledikten sonra kedinin üzerinden geçti. Kedinin araçların altında kalması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu ana tanık olan 25 yaşındaki esnaf Cihangir Cengiz, kedinin yardımına koştu. Genç önce yolda duran bir araçtan yardım istedi. Beklediği yardımı alamayınca iş yerinden getirttiği karton kutuya kediyi koyarak elektrikli bisiklet ile yola çıktı. Yolda aracın şarjı bitti, diğer araçlar kanlı diye almadı.

Olayı anlatan Cihangir Cengiz, "Bir ses duydum yolda küçük bir şey çırpınıyordu. İlk etapta yavru köpek falan zannettim. Bir baktım kan içinde kalmış ve can çekişiyordu. Arabalar üzerinden geçmiş. Sürücünün bunu iyi niyetle mi yoksa kötü niyetle mi yaptığını bilemeyiz. Belki görmemiştir. Günahlarını alamayız, zan altında da bırakamayız" dedi.

"Böyle bir şey beklemiyordum"

Hayvanın durumuna çok üzüldüğünü belirten Cengiz, "Yardım istedim ama kimse yardımcı olmadı. Esnaf dükkanımızdan kutu istedim. Elektrikli motorumla veterinere götürmeye karar verdim. Yolda bir de şarjım bitti. Araba durdurmaya çalıştım, taksi çağırdım kanlı diye almadılar. Üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım. Böyle bir şey beklemiyordum. Yeni yılda Bafra için yeni bir sayfa açmak isterdim. Veterinere gittiğimizde ise acil müdahale yerine bunun ücretini konuşmaya başladılar. Bu beni ayrı etkiledi. Ailece hayvanseveriz. Babamdan böyle gördüm. Elimizden geldiğince bütçemize uygun tedavi masrafını üstlenmeye çalıştım. Yaşama şansı çok azdı. Kedi de benim yeni beslemeye çalıştığım bir kedi idi. Ben zaten dükkanımın önüne bir kilo kemik ve et bırakıyorum, nasibi olan gelip yiyor. Yaşama şansı az denilince uyutun dedim. Uyutma bedeli diye para istediler. Bu sokak kedisi. Benim de üzerimde o kadar nakit yoktu. Karttan çektim. Komşu esnaflar da yardımcı oldu. Esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Veterinerde muayene için 900 TL, uyutma bedeli olarak da 500 TL aldılar" dedi. - SAMSUN