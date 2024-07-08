Samsun'da Şok Uygulamada Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'da polis ekipleri yaptıkları şok uygulamalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da polis ekipleri yaptıkları şok uygulamalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da narkotik, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince 7 Temmuz tarihinde yapılan şok uygulamalar neticesinde 559 adet sentetik ecza, 34, 15 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6,09 gram esrar, 3,02 gram skunk, 0,45 gram sentetik kannabinoid, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 15 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 550 TL para ele geçirildi.
'Silahlı tehdit' suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Toplamda 19 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN