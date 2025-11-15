Samsun'da Sobadan Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Samsun'da 4 katlı bir binanın giriş katında sobadan kaynaklı çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, küçük bir kızın yangından kurtarılan kedisi için ağlaması duygusal anlara yol açtı.
Yangın, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın aniden parlaması sonucu evde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde maddi zarar oluştu.
Öte yandan, küçük bir kızın yangından son anda kurtarılan kedisi için gözyaşı dökmesi duygusal anlar oluşturdu. - SAMSUN