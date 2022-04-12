Samsun'da sobadan bir kişi zehirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da sobadan bir kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da sobadan bir kişi zehirlendi

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ş.T.(58), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title