Samsun'da Şişli Adam Cep Telefonu Dükkanında Yakalandı

Samsun'da elinde şişle girdiği cep telefonu dükkanında iş yeri sahibinin telefonunu cebine atan şahıs, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 2023 Mayıs ayında gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B. (37), elinde şişle yürürken gece açık cep telefoncu dükkanına girip işyeri sahibi Y.E.G.'ye telefonunun arızalı olduğu söyleyip masadaki cep telefonunu alıp elindeki şişi büküp attı. Daha sonra iş yerinden ayrılan F.B. bekçiler tarafından kısa sürede yakalanarak Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece gasp suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. F.B., şişi yolda yürürken ayağına batınca eline aldığını, telefonu yanlışlıkla aldığını ve sabah geri götürmeyi düşündüğünü ileri sürse de cezadan kurtulamadı. Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde hakim karşına çıkan F.B., geceleyin silahlı gasp suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN