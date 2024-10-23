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Samsun'da Silahlı Yaralanma Olayının Firari Şüphelisi Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının firari şüphelisi F.G., olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın firari şüphelisi, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde 14 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.B., yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili F.K. ve G.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.K. ve G.Ş., 11 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın firari şüphelisi F.G. ise olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan F.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım samsun

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