Samsun'da Silahlı Yaralama Şüphelisi Serbest Bırakıldı
Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 18 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.'yi silahla yaraladığı iddia edilen G.A. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanan G.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN