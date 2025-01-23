Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

Samsun'da Silahlı Yaralama Olayında İki Kişiye 13'er Yıl Hapis

Samsun'da Silahlı Yaralama Olayında İki Kişiye 13'er Yıl Hapis
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da birini silahla yaralayan ve olay anında gülerek 'Ben öldürdüm' diyen S.S. ile İ.M. mahkeme tarafından 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da silahlı yaralama olayıyla ilgili adliyeye sevk edilirken "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım" diyerek kahkaha atan şahıs ile olayda silahı kullanan arkadaşı 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde 2024 yılı Ocak ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (35) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (30) ve yanındaki arkadaşı S.S. (37) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip sonucu olayda silah kullanan İ.M. ile olay sırasında yanında bulunan S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan İ.M. ve S.S., 1 Şubat 2024'te Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekmişti.

Olaydan sonra tutuklanan İ.M. ve S.S. hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında İ.M. ile olayda silah kullanmadığı halde adliyeye çıkarken "Ben öldürdüm" diyen S.S. mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
img

12 yaşındaki çocuğun annesi ve sevgilisi tutuklandı
img

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.