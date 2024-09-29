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Samsun'da Silahlı Yaralama İddiası: Tutuklu Şahıs Kendini Vurduğunu Savundu

Samsun'da Silahlı Yaralama İddiası: Tutuklu Şahıs Kendini Vurduğunu Savundu
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Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan B.Y., yaralının kendisini vurduğunu öne sürdü. Olayla ilgili investigation devam ederken, yaralı M.A. hastanede ameliyata alındı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şahıs, yaralının kendisini vurduğunu iddia etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla sol koltuk altından vurulan M A.(19) ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.Y.'yi (26) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek M.A.'nın kendini vurduğunu iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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