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Samsun'da Silahlı Tartışma: Ev Hapsi ve Adli Kontrol Kararı

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3. Sayfa Haberleri

Samsun'da yaşanan bir silahlı tartışmada, B.C.D. isimli şahıs yaralandı. Olayın ardından H.S. ev hapsi cezasına çarptırılırken, S.S. adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

AĞABEYE EV HAPSİ, KARDEŞE ADLİ KONTROL

Samsun'da, tartıştığı arkadaşının evine ateş açan B.C.D. (24), kendisine tabancayla karşılık veren H.S. (23) tarafından yaralandı. H.S. ve kardeşi S.S. (18) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., ev hapsi cezasına çarptırıldı. S.S. ise adli kontrol talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Suç 3. Sayfa Haberler

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