Samsun'da Silahlı Tartışma: Ev Hapsi ve Adli Kontrol Kararı

AĞABEYE EV HAPSİ, KARDEŞE ADLİ KONTROL

Samsun'da, tartıştığı arkadaşının evine ateş açan B.C.D. (24), kendisine tabancayla karşılık veren H.S. (23) tarafından yaralandı. H.S. ve kardeşi S.S. (18) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., ev hapsi cezasına çarptırıldı. S.S. ise adli kontrol talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.