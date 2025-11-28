Haberler

Samsun'da Silahlı Tartışma: Bir Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartışmanın ardından silah çekmeye çalışan R.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda R.T.'nin tabancası tutukluk yaptı.

Samsun'da tartıştığı kişiye silahla ateş etmek isteyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.T.(43), iş yerine gittiği E.Y. (38) ile aralarında çıkan tartışma sırasında yanında bulunan tabanca ile şahsa ateş etmeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine taraflar birbirini darbetti. R.T., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen R.T., Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı

