SAMSUN'da Silahlı Soygun: Çift Gözaltına Alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir kişinin telefonunu ve 2 bin 500 TL'sini silahın kabzasıyla kafasına vurarak aldığı iddia edilen çift gözaltına alındı. Firar eden 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir kişinin telefonunu ve 2 bin 500 TL'sini silahın kabzasıyla kafasına vurarak aldığı iddia edilen çift gözaltına alındı. Firar eden 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Rasathane Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. K.Z.S.A.D. isimli yabancı uyruklu kişi, H.A.Ö. ile eşi Ç.Ö. ve A.M.N.A.R. tarafından darbedildiğini ve 2 bin 500 TL parasının alındığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.A.Ö. ve eşi Ç.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve K.Z.S.A.D. ait telefon bulundu. A.M.N.A.R. ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)