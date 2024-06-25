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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişiyi yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise polise teslim oldu ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'nde 11 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Z.(44) kalçasından ve sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.Z. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği tespit edilen E.K.(49) olaydan sonra kaçtı. E.K. dün polise teslim oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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