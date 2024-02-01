Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da bir kişinin aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ö. (28) idaresindeki otomobille seyir halindeyken pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ve yanındakiler kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 4 kişinin kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri tarafından E.K.(22) ve Y.S.K. (25) gözaltına alınarak dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda silah kullandıkları tespit edilen ve firarda olan A.İ.A.(19) ve İ.C.E.K.(26), Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. A.İ.A. ve İ.C.E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN