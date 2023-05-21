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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde Rasathane Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Hasan C.K. (22) sol karın boşluğundan ve sağ ayağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırgan kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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