Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde Rasathane Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Hasan C.K. (22) sol karın boşluğundan ve sağ ayağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırgan kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN