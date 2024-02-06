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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir genç kadın, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, saldırganın kimliğini tespit etti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi TOKİ Konutları'nda bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan Muradiye Terzi (31) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Komşuları tarafından evinin giriş kapısı önünde yerde yatarken bulunan Muradiye Terzi, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde 1 adet boş kovan ele geçirirken, silahlı saldırıyı M.D.'nin (43) gerçekleştirdiğini tespit etti. Kaçan silahlı saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pelitköy Samsun Saldırı Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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