Üye Girişi
Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenidoğan İlkadım Samsun Saldırı Hastane Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title