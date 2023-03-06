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Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu silahlı saldırıya uğrayan Salih B. (23) kafasından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Salih B. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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