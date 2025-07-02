Samsun'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı
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Bafra ilçesinde tartışma sonucu bir kişiyi silahla vurarak kaçan şüpheli, yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişiyi silahla vurarak kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi muhtarlık binası önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alihan D. isimli şahıs, tartıştığı İsmail Çağlayan'a silahla ateş etti. Sağ bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Çağlayan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Alihan D.'nin Şehören Mahallesi'nde bir barakada saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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