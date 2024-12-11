Samsun'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan M.İ.(49) her iki bacağından da vurularak yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen B.E.O. (24) olaydan sonra kaçtı.

Polis yaptığı araştırma sonucu 24 suç kaydı bulunan B.E.O.'yu suçta kullandığı tabancayla birlikte bugün yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN