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Samsun'da silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı. İlyas D., Saruhan Kaplan'a silahla ateş ettikten sonra kaçmıştı. Yaralanan Kaplan hastaneye kaldırıldı. Şüpheli İlyas D. ise polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.