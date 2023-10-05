Samsun'da silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı
3. Sayfa Haberleri
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı. İlyas D., Saruhan Kaplan'a silahla ateş ettikten sonra kaçmıştı. Yaralanan Kaplan hastaneye kaldırıldı. Şüpheli İlyas D. ise polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
Dün İshaklı Mahallesi İshaklı Caddesi'nde meydana gelen olayda İlyas D., ışıklarda Saruhan Kaplan isimli şahsa silahla ateş ettikten sonra yaya olarak kaçmıştı. Yaralanan Saruhan Kaplan, Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan İlyas D., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanan zanlı, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN