Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Silahlı Saldırı: Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin tüfekle yaralanmasının ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi ve yanında bulunan bir diğer şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki B.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralaması olayından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu Y.Y.(22) vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y., tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyı S.C.'nin gerçekleştirdiğini ve yanında da B.K.'nin bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B. K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Firarda olan S.C.'nin yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS P1 nedir? KPSS P1 hangi meslekler? CANLI maç izle! (GALATASARAY TOTTENHAM) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Tottenham maçı nereden izlenir? Benim Babam Bir Kahraman filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Benim Babam Bir Kahraman filmi ne zaman, nerede çekildi? Trabzon çikolatası nedir, nerede satılır? 8 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Yengeç, Terazi burcu yorumu! 8 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yunus Akgün Barcelona'ya mı gidiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.