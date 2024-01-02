Üye Girişi
Haberler

Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.A.(23) sağ kolundan vurularak yaralandı. Yaralı genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title