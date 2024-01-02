Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.A.(23) sağ kolundan vurularak yaralandı. Yaralı genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN