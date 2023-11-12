Haberler

Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.K. (43) sol bacağından ve karın bölgesinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K. tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun Jandarma 3. Sayfa Sağlık Haberler

title