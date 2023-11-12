Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.K. (43) sol bacağından ve karın bölgesinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K. tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa