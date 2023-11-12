Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.K. (43) sol bacağından ve karın bölgesinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K. tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN