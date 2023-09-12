Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.K. bacağından yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahla yaralama olayını E.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yaşayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN