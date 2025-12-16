Haberler

Samsun'da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Kazancılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen B.A. (26), saat 01.00 sıralarında eniştesi F.D.'yi (32) evinin önüne çağırarak konuşmak istediğini söyledi. F.D.'nin dışarı çıkmasının ardından B.A., yanında bulunan tabancayla F.D.'ye iki el ateş etti. Karın bölgesinden vurularak ağır yaralanan F.D., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. F.D.'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

500

