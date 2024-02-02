Samsun'da silahlı saldırı: Alacak-verecek meselesi

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik olurken, olayın alacak-verecek meselesinden meydana geldiği ve saldırganın kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, yaptığı araştırmada sonucu silahlı saldırı alacak-verecek meselesi yüzünden E.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Olaydan sonra kaçan E.A.'nın yakalanmasına çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN