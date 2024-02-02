Üye Girişi
Haberler

Samsun'da silahlı saldırı: Alacak-verecek meselesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırının alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği ve saldırganın kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik olurken, olayın alacak-verecek meselesinden meydana geldiği ve saldırganın kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, yaptığı araştırmada sonucu silahlı saldırı alacak-verecek meselesi yüzünden E.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Olaydan sonra kaçan E.A.'nın yakalanmasına çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Saldırı Yakalama Hastane Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title