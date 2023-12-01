Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Samsun'da 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili polisin takibi sonucu 3 kişi Giresun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Hasperes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan F.Ş.(30) sağ ve sol dizinin altından, G.G.(16) sağ dizinin altından, İ.P.(21) sağ ve sol dizinin altından ve B.Y.(15) ise sağ elinin üstünden yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar, özel bir hastane ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası silahlı saldırıyı E.K.'nin düzenlediği ileri sürülse de Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyı B.A.'nin (24) düzenlediğini ve olay sonrası Giresun'a kaçtığını tespit etti. Samsun polisi B.A.'nın Giresun'a kaçtığı aracı ve bulunduğu yeri kısa sürede tespit edip B.A. ile ona yardım eden A.S. (24) ve B.K'yi.(24) Giresun Emniyet Müdülüğü ekiplerine yakalatıp gözaltına alınması sağladı. Olaydan 5 saat sonra Giresun'da yakalanan 3 kişi gece Samsun'a getirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN