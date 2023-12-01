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Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan, olayın ardından kaçarken polis tarafından yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Yıldızı Mahallesi Hakperest Sokak'ta B.A. (24), aralarında husumet bulunan F.Ş. (30), G.G. (16), İ.P. (21) ve B.Y'ye (15) tabanca ile ateş etti.

Bacaklarından yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından bir araçla Giresun'a kaçtığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalandı.

Olayda B.A'ya yardım ettiği tespit edilen A.S. (24) ve B.K. (24) de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Samsun Canik Saldırı Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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