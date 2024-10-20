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Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Kişi Tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bir inşaat firmasında 2 gün önce silahlı saldırıya uğrayan F.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili C.O., O.Ç., B.Ç., F.G. ve U.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi Savcıya ifade veren U.G. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.O., O.Ç., B.Ç. ve F.G. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Atakum samsun Hukuk Suç

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