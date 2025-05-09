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Samsun'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, 1 Tutuklu

Samsun'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, 1 Tutuklu
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Samsun'da bir şahıs, aynı aileden 3 kişiyi silahla yaralayarak tutuklandı. Olayda eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da aynı aileden 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evlerine gidip aynı aileden 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametlerinde F.S.'nin silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. ile oğulları Ö.F.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ve olay sırasında yanında bulunan eşi M.S.motosiklet ile kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili F.S. ile eşi M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.S. ile M.S.'nin "araç alım-satımı" yüzünden aralarında husumet bulunan B.B.'nin konuşmak için evine gittikleri, burada çıkan tartışmada ev sahiplerini tabancayla vurup kaçtıkları ortaya çıktı. Silahlı saldırıda sol ayak ve kasık bölgesinden vurulan B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.B. adlı kadının sol kasık bölgesinden, oğulları Ö.F.B.'nin de sol dizinden vurulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

7 suç kaydı bulunan F.S. ile eşi M.S., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Karı-koca savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, eşi M.S. ise mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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