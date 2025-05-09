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Samsun'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, bir şahsın evinde düzenlediği silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelileri, emniyet güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da evlerinde bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametlerinde F.S.'nin (34) silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. (54) ile oğulları Ö.F.B. (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ve olay sırasında yanında bulunan eşi M.S.(30) motosiklet ile kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili F.S. ile eşi M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.S. ile M.S.'nin "araç alım-satımı" yüzünden aralarında husumet bulunan B.B.'nin konuşmak için evine gittikleri, burada çıkan tartışmada ev sahiplerini tabancayla vurup kaçtıkları ortaya çıktı. Silahlı saldırıda sol ayak ve kasık bölgesinden vurulan B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.B. adlı kadının sol kasık bölgesinden, oğulları Ö.F.B.'nin de sol dizinden vurulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

7 suç kaydı bulunan F.S. ile eşi M.S., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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