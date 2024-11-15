Samsun'da Silahlı Saldırı: 3 Çocuk Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da silahla 1 kişiyi ağır yaralayan 3 çocuk adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da tabancayla ateş açarak bir kişiyi ağır yaralayan 16 ve 17 yaşlarındaki 3 çocuk, polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 19 suç kaydı bulunan Ali G. boynundan ve kafasından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişi kaçtı.

Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonucu silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan K.D. (17), 2 suç kaydı bulunan M.A.ve 8 suç kaydı bulunan S.K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polisin peşine düştüğü 3 çocuk Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, silahlı saldırının eski bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.