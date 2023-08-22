Samsun'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Topal Osman Sokak'ta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan İbrahim G. kafasından vuruldu. Aynı olayda Hasan E.K. de tabanca kabzası ile kafasına vurularak hastanelik oldu. Her iki yaralı da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim G.'nin hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN