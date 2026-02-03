Haberler

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Olayın şüphelisi, suç aleti ile birlikte polis tarafından yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (46) tabancayla ateş açarak E.C.'yi (47) her iki bacağının 4 yerinden yaraladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan polis tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

