Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.G.(62) yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen C.K.(57) olaydan sonra kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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