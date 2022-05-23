Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da çay ocağının önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Samsun'da çay ocağının önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağının önünde bulunduğu sırada otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu Y.S. (46) sol bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar araçla kaçtı. Silahlı saldırıyı N.K. ve yeğenlerinin gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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