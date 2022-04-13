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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Dereköy Mahallesi sahil bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri duyulan silah sesleri üzerine bölgeye gittiklerinde M.U. (35) isimli şahsı yerde yatar vaziyette buldu. Ekipler yerde yatan şahsın bacağından silahla yaralandığı tespit etti. Açılan ateş sonucu yaralan M.U. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren B.Ç.'yi (39) olay yerine 400 metre uzaklıkta olayda kullandığı ruhsatlı silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Samsun, Silah, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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