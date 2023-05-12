Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir genç yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir genç yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Y.Y.(19) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN