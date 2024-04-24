Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. M.D., Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN