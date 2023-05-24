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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Hızırbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Büyükdağ(26), sokakta silahlı saldırıya uğradı. Karnından vurulan Büyükdağ, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Muhammed Büyükdağ'ın dün akşam evinin önünde duvara yazı yazan bazı kişiler ile tartışma yaşadığı bildirildi.

Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenilirken, tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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