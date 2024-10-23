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Samsun'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Samsun'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Çarşamba ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi E.A. için çalışmalar başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Terme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu E.A. isimli şahıs, elindeki silahla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği S.E., M.E., Ö.E. ve C.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.E. ve Ö.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi E.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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