Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 8 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yürütülen ve dün 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Olay

Melik Mahallesi'nde dün cuma namazı çıkışı arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında yaşanan silahlı kavgada Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ile İshak S. yaralanmıştı. Yaralılardan Hasan G. ve Yusuf G. kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.