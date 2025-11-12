Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir anlaşmazlık bulunan A.K. (20) ile B.A. (41) arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanındaki tüfekle B.A.'ya üç el ateş etti. B.A. sağ bacağına isabet eden saçma ile yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. - SAMSUN