Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi davası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.
Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - 3. Sayfa