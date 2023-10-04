Samsun'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada İ.D. tarafından S.K. bacağından yaralandı. Olayda iş yerinin camına da mermi isabet etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İshaklı Mahallesi, İshaklı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan S.K. ile İ.D. tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İ.D, S.K'yi silahla bacağından yaraladı.
Mermilerden biri iş yerinin camına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.K, vatandaşlar tarafından araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa