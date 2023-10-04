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Samsun'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada İ.D. tarafından S.K. bacağından yaralandı. Olayda iş yerinin camına da mermi isabet etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.