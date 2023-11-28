Samsun'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan silahlı kavgada alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K'nin silahla ateş ettiği Mevlüt Bilgin ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Şüpheli Y.K gözaltına alındı.
Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Bahşi Mahallesi'nde bir kahvehanede Y.K. (75) ile Mevlüt Bilgin (45) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.K'nin silahla ateş ettiği Bilgin ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, helikopter ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.
Şüpheli Y.K, ekiplerce gözaltına alındı.