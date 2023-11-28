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Samsun'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

28 Kasım 2023 16:55 Son Güncelleme: 16:56 Abone Ol

Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan silahlı kavgada alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K'nin silahla ateş ettiği Mevlüt Bilgin ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Şüpheli Y.K gözaltına alındı.