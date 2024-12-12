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Samsun'da Silahlı İntikam: 24 Suç Kaydı Olan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Silahlı İntikam: 24 Suç Kaydı Olan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da aralarındaki husumetten dolayı, kendisini daha önce tabancayla yaralayan M.İ.'yi kahvehanede silahla yaralayan B.E.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.E.O., 24 suç kaydına sahip ve olay sonrası tabancasıyla birlikte yakalandı.

Samsun'da aralarındaki husumetten dolayı kendisini daha önce tabancayla yaralayanı oturduğu kahvehanede silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan M.İ.(49), her iki bacağından da vurularak yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen B.E.O. (24) olaydan sonra kaçtı.

Polis yaptığı araştırma sonucu 24 suç kaydı bulunan B.E.O.'yu suçta kullandığı tabancayla birlikte dün yakalayarak gözaltına aldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan B.E.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

B.E.O. tabancayla yaraladığı şahsın daha önce de kendisini silahla yaraladığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.E.O. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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